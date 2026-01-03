Terremoto, altre scosse sull’Appennino

VERGHERETO. Una serie di scosse di terremoto ha interessato l’Appennino Tosco-romagnolo dopo la più forte, di 3,5 gradi di magnitudo, che è stata registrata 8 chilometri a ovest di Verghereto, in provincia di Forlì-Cesena, alle 20.53 di ieri, a una profondità di 10 chilometri. In zona sono state registrate anche una scossa di 2,4 gradi alle 20.25 7 km a ovest di Verghereto, e due di 2,0 gradi alle 21.11 di ieri e alle 2.46 di oggi a 5 e 7 km a ovest sempre del comune romagnolo. Nel corso della notte un’altra scossa di 2 gradi di magnitudo è stata registrata 4 km a ovest di Sansepolcro (Arezzo) e un’altra di 2,6 gradi 5 km a ovest di Anghiari (Arezzo), qualche chilometro più a sud rispetto alle precedenti.