Sarsina, tecnici romagnoli a confronto con Curcio: quello dei “lavori in economia” resta il nodo da risolvere

La rendicontazione dei lavori realizzati in autonomia rimane ancora il più grande nodo non risolto dei ristori per le aziende colpite dall’alluvione di maggio 2023. Non è l’unico ma è quello più complesso e che chiede di essere risolto con maggiore urgenza tra quelli affrontati nell’incontro che si è tenuto nei giorni scorsi al centro culturale di Sarsina tra il commissario alla ricostruzione dei territori alluvionati Fabrizio Curcio e i tecnici romagnoli. L’iniziativa, promossa dal Collegio dei Periti Agrari della Romagna e dall’Ordine dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali delle Province di Ravenna e Forlì Cesena, ha visto la partecipazione di tanti professionisti, per un totale di oltre 100 interlocutori qualificati.