Tassinari (Forza Italia): “E45, investimenti per oltre 483 milioni”

“Gli investimenti complessivi destinati alla S.S. 3 bis ‘Tiberina” (E45-E55), che attraversa le province di Forlì-Cesena e Ravenna per circa 90 chilometri, ammontano a ben 483,86 milioni di euro. Esprimo grande soddisfazione per questo risultato importante, frutto dell’impegno del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e del lavoro costante del sottosegretario Tullio Ferrante, che ha dimostrato grande attenzione e vicinanza ai territori della Romagna”. Lo dichiara Rosaria Tassinari, deputata e coordinatrice regionale dell’Emilia-Romagna per Forza Italia.

“Come riporta Anas - aggiunge - negli ultimi anni sono stati ultimati 51 interventi per un valore di 225 milioni di euro, mentre 20 interventi sono attualmente in corso per 145,6 milioni e 10 sono in fase di progettazione per ulteriori 112,8 milioni. Si tratta di interventi riguardano il risanamento del corpo stradale e delle pavimentazioni, opere d’arte e gallerie, barriere di sicurezza e impianti tecnologici ‘smart road’, oltre a opere complementari e lavori legati all’alluvione del 2023 La E45 è un’arteria strategica per i collegamenti tra la costa e l’entroterra e per lo sviluppo economico delle nostre comunità. I lavori in corso e quelli in programmazione rappresentano un passo fondamentale per garantire più sicurezza, modernità e continuità alla viabilità. Desidero ringraziare il sottosegretario Ferrante – conclude la deputata – per la sua concretezza, sensibilità istituzionale e ascolto del territorio. La Romagna può contare su un Governo che mantiene gli impegni e lavora per dare risposte reali ai cittadini.”