Bagno di Romagna, strada del Carnaio: al via il cantiere da 2 milioni di euro

Questo lunedì mattina è stato consegnato il cantiere sulla strada provinciale 26 del Carnaio in località Fonte Paolina nel comune di Bagno di Romagna. Si tratta di uno degli interventi più complessi messi in campo dalla Provincia di Forlì-Cesena e finanziato dall’ordinanza 13 della struttura commissariale per la ricostruzione post alluvione.

I lavori che verranno realizzati dal consorzio Conscoop attraverso la ditta Clas di Bagno di Romagna per un importo di quasi 2 milioni di euro e dureranno circa 9 mesi (270 giorni), prevedono il ripristino del tratto stradale completamente franato a causa del dissesto generato a seguito dell’alluvione di maggio 2023, mantenendo la sezione stradale a doppio senso di marcia come la carreggiata preesistente, ripristinando il guardrail e realizzando un nuovo sistema di drenaggio superficiale e interstiziale dell’intera area. L’intervento verrà realizzato utilizzando il bypass esistente, realizzato dai vigili del fuoco in somma urgenza a pochi giorni dall’alluvione, per garantire la viabilità con senso unico alternato. Le lavorazioni prevedono il ripristino della vecchia sede stradale attraverso l’utilizzo di terre rinforzate e palificate a valle, mentre a monte verranno installate geostuoie di contenimento.

«Questo è un cantiere di grande importanza – commenta Daniele Valbonesi consigliere provinciale delegato alla viabilità forlivese – perché la SP26 collega la Vallata del Savio con la Vallata del Bidente. La strada è strategica per la vita economica, sociale e turistica delle nostre colline: basti pensare alle belle immagini che abbiamo visto durante il passaggio del Tour de France a giugno. Mi sento di ringraziare il personale della Provincia che si sta prodigando per mettere a terra tutte le risorse a noi destinate dalla Struttura Commissariale alla ricostruzione per rispristinare la viabilità del nostro territorio.”

Una ferita da rimarginare

«La consegna del cantiere per i lavori sulla SP26 del Carnaio - commenta Enrico Spighi sindaco di Bagno di Romagna - rappresenta un momento significativo, non solo per la nostra comunità. L’intervento su questa frana, che è una delle cicatrici più visibili e dolorose lasciate dal tragico maggio 2023 sul nostro territorio, è un passo essenziale verso il ripristino della normalità. Un sentito ringraziamento va alla struttura tecnica della Provincia che lavorò, in collaborazione con il Gos dei Vigili del Fuoco, con grande impegno per realizzare il bypass che ha permesso fino ad ora un passaggio vitale. Questo lavoro, ora in fase di avvio, - aggiunge Spighi - è fondamentale per ripristinare una viabilità sicura e continua sulla SP26, un obiettivo che ci sta molto a cuore e che, una volta raggiunto, eliminerà le difficoltà che la nostra comunità ha affrontato finora».

«Siamo soddisfatti della partenza di questo cantiere – aggiunge Enzo Lattuca presidente della Provincia – a giorni consegneremo anche il cantiere sulla SP53 Linaro, da questa settimana così saranno in corso tutti i 7 interventi della Provincia finanziati dall’ordinanza 13: S4, SP21, SP20 e SP48 nel territorio forlivese e SP11, SP26 e SP53 in corso di affidamento lavori nel territorio cesenate. Siamo in attesa della prossima ordinanza commissariale e delle conseguenti risorse economiche – aggiunge Lattuca – per intervenire su altre 23 strade provinciali».