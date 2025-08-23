Verghereto, strada franata chiusa da 4 mesi: «Finito il tempo delle belle parole. L’inverno incombe»

La collettività di Capanne, paese a quattro chilometri dall’interruzione, e dei paesi limitrofi da allora è infatti tagliata fuori dai collegamenti verso Rimini e verso la E45, ma anche dal vicino paese di Balze con cui intrattiene rapporti continui di lavoro e di vita quotidiana e che ora si raggiungono solo percorrendo il passo del Monte Fumaiolo, valico a circa 1.400 metri di altezza sul livello del mare. «Al momento nulla è stato fatto e nonostante le sollecitazioni alle autorità competenti, prosegue la chiusura totale della viabilità, con notevoli danni e disagi oggi, che con l’avvento del periodo invernale diverrebbero insopportabili per le comunità interessate», denuncia Alvaro Caminati, presidente della Proloco di Capanne che insieme alle proloco di Balze e di Alfero nei giorni scorsi ha promosso una petizione che ha già ottenuto 570 firme. L’obiettivo è tenere alta l’attenzione ma soprattutto sollecitare soluzioni, anche provvisorie, per ripristinare almeno in parte la viabilità.