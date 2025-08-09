Somari in corsa ad Alfero, con contorno di cene medievali, giochi dei rioni e cabaret

Torna ad Alfero, oggi e domani, il Palio dei somari e per onorare al meglio la 60ª edizione lo fa con un programma rinnovato e Ubaldo Pantani come ospite d’eccezione: il celebre comico e imitatore porterà sul palco la sua “intervista spettacolo” con oltre 50 personaggi in uno.

Il borgo nel comune di Verghereto si trasformerà in un villaggio medievale, sotto la regia della Pro loco Alfero. Gli ingredienti dell’evento sono giochi tradizionali, sfilate storiche, cene medievali, spettacoli di fuoco e la celebre corsa dei somari, che vedrà sfidarsi i rioni del paese in una gara tra simpatia e folklore.

Si inizia oggi, alle 17, con i Giochi rionali tra i borghi del paese. Alle 20, cena medievale con prenotazione obbligatoria al numero 0543.910106, e a seguire spettacolo di fuoco in notturna al Parco del casone.

Domani si entra nel clou della kermesse, con sfilata medievale, corsa dei somari maschile e femminile, altra cena al Parco del casone e dalle 20.30 lo spettacolo di Ubaldo Pantani, ma anche musica con “Gazebo”, che proporrà la storica hit internazionale “I Like Chopin” e chiusura con dj set di Dj Led. La serata sarà presentata da Federica Mosconi, di Teleromagna.

Per il Palio, Alfero cambia il suo volto, con strade ricoperte di sabbia, drappi colorati, figuranti in costume e un’atmosfera capace di trasportare i visitatori indietro nel tempo.

Pierangelo Giovannetti, presidente della Pro loco Alfero, sottolinea che «il Palio dei somari non è solo una rievocazione storica, ma un momento di identità, unione e gioia che coinvolge tutto il paese. Siamo orgogliosi di festeggiare la 60ª edizione con un programma speciale e ospiti di rilievo».