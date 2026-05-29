Sogliano, prova a suicidarsi davanti al cimitero: la prontezza del Maresciallo dei Carabinieri gli salva la vita

Un salvataggio provvidenziale da parte dei Carabinieri. Erano le 10.30 di mattina quando sul numero fisso della Stazione Carabinieri di Mercato Saraceno giungeva una chiamata da parte di un uomo che voleva parlare con il Comandante. Rassicurato che a rispondere dalla caserma fosse proprio il Comandante, l’uomo riferiva di aver bisogno di parlare con lui e che lo stesso Maresciallo sapeva dove trovarlo. Alle insistenti domande del Comandante, l’uomo non riferiva il luogo in cui si trovava, né la tipologia di problema che stava attraversando ma rispondeva con prolungati silenzi, riferendo solo che erano due giorni che non faceva rientro a casa.

L’uomo veniva rassicurato dal Maresciallo che sarebbe arrivato subito insieme ad un collega in suo aiuto, venivano nel frattempo presi contatti con parenti conviventi dell’uomo, che ne confermavano la prolungata assenza da casa. Il comandante, conoscendo la persona con cui stava parlando e avendo intuito l’ipotetico luogo ove si poteva trovare in quel momento, insieme al collega raggiungeva rapidamente il parcheggio nei pressi del cimitero a Montepetra Alta, nel Comune di Sogliano al Rubicone. Qui, chiuso all’interno della sua autovettura, che era in moto, inalava i gas di scarico del mezzo, incanalati all’interno dell’abitacolo da un tubo in plastica. L’uomo, in stato di semi-incoscienza, sdraiato all’interno dell’abitacolo e con il sedile reclinato all’indietro, veniva immediatamente estratto dall’abitacolo dai militari, che nel frattempo avevano richiesto l’intervento urgente del 118. I sanitari, giunti in brevissimo tempo, provvedevano a trasportarlo presso il Pronto Soccorso del Bufalini di Cesena, dove è stato poi ricoverato.

La conoscenza del territorio da parte del Comandante di Stazione, e talune abitudini dei cittadini che lo abitano, nonché la prontezza nell’attivazione del soccorso hanno permesso di sventare un insano gesto.