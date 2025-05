Soccorsi con l’elicottero due escursionisti a Verghereto: un ferito portato in ospedale

Alle ore 14 squadre dei Vigili del Fuoco del Distaccamento di Bagno di Romagna e personale Saf Speleo Alpino Fluviale della sede centrale, insieme all’elicottero del Reparto Volo dei Vigili del Fuoco di Arezzo ed al personale del Soccorso Alpino, sono intervenuti nel comune di Verghereto per soccorrere due escursionisti rimasti bloccati lungo un sentiero. I due, di cui uno ferito ad una gamba sono stati raggiunti dagli elisoccorritori dei Vigili del Fuoco per poi essere recuperati tramite l’elicottero del 118. L’escursiinista ferito è stato traferito in volo al Bufalini di Cesena per gli accertamenti clinici necessari.