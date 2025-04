San Piero in Bagno, ampliamento della casa protetta “Spighi”: slitta di 210 giorni il fine lavori

Non sono bastati i 365 giorni previsti il 25 marzo 2024 dalla direttrice dei lavori Giulia Magrini, architetto della società At1 Group Sctp di Arezzo, per concludere la ristrutturazione e la riqualificazione della residenza. La Cons.Coop, impresa appaltatrice scelta con apposita procedura a evidenza pubblica dalla Stazione Unica Appaltante dell’Unione Valle Savio nel dicembre 2023, ha inoltrato, lo scorso 21 gennaio, una richiesta motivata di dilazione dei tempi di consegna dell’immobile finito ai sensi dell’art 107 comma 5 del dlgs. 50/2016. La norma dispone che «l’esecutore che per cause a lui non imputabili non sia in grado di ultimare i lavori nel termine fissato può richiederne la proroga, con congruo anticipo rispetto alla scadenza del termine contrattuale». Criteri che, stante quanto riportato nella delibera del settore Servizi e Lavori Pubblici del comune di Bagno di Romagna, sarebbero stati rispettati in toto giustificando la concessione dello spostamento dei termini di scadenza. Tra le ragioni addotte dall’impresa: «interferenza per la collocazione dell’immobile con le esigenze operative della casa residenziale per anziani; presenza di impianti sulle facciate dell’immobile per i quali occorre addivenire allo spostamento; alcune impreviste ed imprevedibili modifiche esecutive che hanno comportato un allungamento dei tempi esecutivi; condizioni meteo sfavorevoli». Circostanze di natura «impreviste e imprevedibili – menziona sempre la delibera – non riconducibili a responsabilità dell’appaltatore, né a negligenza o colpa di quest’ultimo, né della stazione appaltante» che hanno permesso l’accoglimento della richiesta avanzata da Cons.Coop.