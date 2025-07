La 65esima edizione del “Plautus Festival” di Sarsina potrebbe rivelarsi un trampolino di lancio per le nuove generazioni di attori e attrici. L’organizzazione della kermesse, in collaborazione con Bottega del teatro Franco Mescolini di Cesena, organizza un laboratorio teatrale per la messa in scena della commedia “Trapùlon” di Aldo Spallicci. Tratta dallo “Pseudolus” del commediografo latino Tito Maccio Plauto, le cui origini sono riconducibili proprio alla città di Sarsina. L’opera debutterà il primo agosto 2025 all’interno dell’Arena Plautina e verrà replicata due giorni dopo all’Arena Rubicone di Gatteo Mare.

Laboratorio

Il laboratorio mette a disposizione di giovani attori tra i 18 e i 35 anni 10 posti per partecipare alla selezione. I registi che guideranno l’esperienza valuteranno i curricula presentati e sceglieranno, fra i 10 candidati i 5 profili che riterranno idonei. Il percorso si svolgerà a Cesena dal 14 al 27 luglio; le prove dello spettacolo si terranno tra 28 e 31 luglio fra Cesena e Sarsina. Bottega del teatro e Comune di Sarsina specificano che non è prevista alcuna retribuzione per la partecipazione al laboratorio, ma che per le sole giornate di lavoro sul suolo comunale, l’amministrazione garantirà ai partecipanti l’ospitalità presso l’ostello di Casa Europa. Nulla viene, invece, precisato per le sedute nel Comune di Cesena. Vitto e alloggio, dunque, rimarranno a carico degli attori. Che verranno assunti per il laboratorio il giorno del debutto in prima nazionale all’interno del cartellone del “Plautus Festival”. In caso di ripresa estiva dello spettacolo, 5 dei giovani attori saranno selezionati per l’allestimento definitivo ai fini della circuitazione estiva.

Premi

Sono previsti anche dei riconoscimenti per gli attori più meritevoli. Una apposita giuria assegnerà il premio nazionale “Tito Maccio Plauto” e una borsa di studio in denaro al/alla miglior attore/attrice del laboratorio teatrale. La giuria sarà composta da rappresentanti del Comune di Sarsina, della Banca di Credito Cooperativo di Sarsina e del Rotary Club Cesena-Valle del Savio. Agli altri partecipanti sarà riconosciuto un premio in denaro.

Iscrizione