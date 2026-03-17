Sarsina, “Sguardi sul Paesaggio”: lo scatto vincente è di Marino Alessandrini

Valle Savio
Marino Alessandrini in posa davanti alla sua opera
Marino Alessandrini in posa davanti alla sua opera
La foto vincitrice Foto Alessandrini
La foto vincitrice Foto Alessandrini

Marino Alessandrini di Sarsina ha vinto il prestigioso concorso fotografico “Sguardi sul paesaggio” organizzato dal Ministero Italiano della Cultura (MIC) e dalla Regione Emilia-Romagna all’interno dell’adeguamento cartografico del piano al Codice dei Beni Culturali. Sono state oltre duemila le foto inviate che avevano come soggetto comune i paesaggi tutelati della Regione e Alessandrini ha vinto il primo premio con “Il rifugio dei giganti nel Bosco” scattata all’interno del Parco Nazionale delle foreste Casentinesi. Un’altra sua foto, sul Lago Santo nel modenese, è entrata fra le sei segnalate con menzione speciale; fra queste è compreso anche uno scatto della romagnola Rupe di San Leo di Daniela Solaini.

I paesaggi tutelati in Romagna, elencati in un provvedimento legislativo, sono 48 e comprendono non solo paesaggi montani e naturali come il monte Fumaiolo o la Foresta di Campigna ma anche paesaggi urbani come la cittadella medicea di Terra del Sole o il centro storico di Cervia. Il concorso ha permesso di verificare come sia indispensabile un aggiornamento dell’elenco dei paesaggi protetti che risale a troppi decenni or sono. Oltre agli enti istituzionali un grande contributo al successo del concorso è venuta dalla fattiva collaborazione del Touring Club Italiane dell’Emilia Romagna, dal comitato scientifico regionale del Cai, dalla Federazione delle Associazioni Fotografiche e dalla Rete degli Osservatori locali per il Paesaggio.

Sono state anche selezionale 60 fotografie che costituisco una mostra itinerante che sarà esposta in luoghi simbolo della storia della Regione e che saranno arricchite da momenti di incontro e approfondimento sul tema della tutela del paesaggio. Il primo appuntamento, dopo la pinacoteca nazionale di Bologna dove si è svolta la cerimonia delle premiazioni, sarà a Cesena, all’interno della Biblioteca Malatestiana dal 18 aprile al 3 maggio. Il vincitore, Marino Alessandrini, 46 anni, risiede a Sarsina ed è un autotrasportatore che solo da dieci anni si è appassionato alla fotografia ma già può vantare importanti riconoscimenti in concorsi fotografici anche nazionali.

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