Sarsina, “Sguardi sul Paesaggio”: lo scatto vincente è di Marino Alessandrini

Marino Alessandrini di Sarsina ha vinto il prestigioso concorso fotografico “Sguardi sul paesaggio” organizzato dal Ministero Italiano della Cultura (MIC) e dalla Regione Emilia-Romagna all’interno dell’adeguamento cartografico del piano al Codice dei Beni Culturali. Sono state oltre duemila le foto inviate che avevano come soggetto comune i paesaggi tutelati della Regione e Alessandrini ha vinto il primo premio con “Il rifugio dei giganti nel Bosco” scattata all’interno del Parco Nazionale delle foreste Casentinesi. Un’altra sua foto, sul Lago Santo nel modenese, è entrata fra le sei segnalate con menzione speciale; fra queste è compreso anche uno scatto della romagnola Rupe di San Leo di Daniela Solaini.

I paesaggi tutelati in Romagna, elencati in un provvedimento legislativo, sono 48 e comprendono non solo paesaggi montani e naturali come il monte Fumaiolo o la Foresta di Campigna ma anche paesaggi urbani come la cittadella medicea di Terra del Sole o il centro storico di Cervia. Il concorso ha permesso di verificare come sia indispensabile un aggiornamento dell’elenco dei paesaggi protetti che risale a troppi decenni or sono. Oltre agli enti istituzionali un grande contributo al successo del concorso è venuta dalla fattiva collaborazione del Touring Club Italiane dell’Emilia Romagna, dal comitato scientifico regionale del Cai, dalla Federazione delle Associazioni Fotografiche e dalla Rete degli Osservatori locali per il Paesaggio.

Sono state anche selezionale 60 fotografie che costituisco una mostra itinerante che sarà esposta in luoghi simbolo della storia della Regione e che saranno arricchite da momenti di incontro e approfondimento sul tema della tutela del paesaggio. Il primo appuntamento, dopo la pinacoteca nazionale di Bologna dove si è svolta la cerimonia delle premiazioni, sarà a Cesena, all’interno della Biblioteca Malatestiana dal 18 aprile al 3 maggio. Il vincitore, Marino Alessandrini, 46 anni, risiede a Sarsina ed è un autotrasportatore che solo da dieci anni si è appassionato alla fotografia ma già può vantare importanti riconoscimenti in concorsi fotografici anche nazionali.