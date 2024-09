Scoperto con 300 grammi di eroina: arrestato lo spacciatore della Valle del Savio

Spaccio di eroina, scatta l’arresto. I carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile di Cesena, con la collaborazione dei militari della Stazione di San Piero in Bagno, hanno arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti un 40enne italiano.

Era da tempo che l’uomo veniva tenuto sotto osservazione da parte dei militari che avevano notato uno strano andirivieni di persone nei pressi della sua abitazione. L’attività si è conclusa nella serata dell’11 settembre scorso quando l’uomo, a bordo della sua autovettura, è stato notato dai militari raggiungere l’abitato di Cesena per poi tornare verso la sua residenza, eseguendo delle manovre sospette sulla E-45. Prima del suo rientro a casa è stato fermato e sottoposto a controllo, grazie al quale sono stati rinvenuti, nella sua disponibilità, un panetto di 300 grammi di eroina nonché 5.000 euro in contanti.

La successiva perquisizione della sua abitazione ha permesso ai militari di rinvenire, occultati in un cassetto della cucina, ulteriori 5 grammi di hashish, due bilancini di precisione per la pesatura dello stupefacente e materiale per il taglio della sostanza ed il confezionamento delle dosi. Si ritiene che lo stupefacente fosse destinato ad acquirenti dimoranti nell’alta Valle del Savio, mentre l’attività d’indagine, coordinata dalla Procura della Repubblica di Forlì Cesena, proseguirà con le misurazioni qualitative e quantitative dello stupefacente per verificarne le singole dosi ricavabili. Al termine delle formalità l’arrestato è stato associato presso la Casa Circondariale di Forlì a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.