Sarsina, una furiosa lite al bar finisce con la frattura per una donna

È finita violentemente a terra nel corso di una lite rimediando una frattura dolorosissima, per la quale sono serviti esami e medicazioni in pronto soccorso.

È quanto ha dichiarato a chi l’ha aiutata una 55enne residente nella zona di Sorbano che domenica pomeriggio sarebbe finita al centro di una furiosa lite avvenuta all’interno di un bar.

La donna, conosciuta nel comune di Sarsina per i suoi impegni di volontariato in ambito naturalistico, che al momento non ha sporto alcun tipo di denuncia ufficiale ma che potrebbe sporgerla prossimamente, è stata coinvolta in quello che ha descritto come un furioso litigio, attorno alle 19 di domenica in un locale pubblico. Nel contesto di una colluttazione è stata spinta a terra cadendo pesantemente “a sedere” sul pavimento per una spinta ricevuta.

In serata, all’aumentare del dolore per quella caduta, è stata costretta a ricorrere alle cure del pronto soccorso dell’ospedale Bufalini di Cesena. Dove, dopo le radiografie svolte, nel cuore della notte le è stata riscontrata una frattura a livello del coccige, giudicata guaribile in una ventina di gironi salvo complicazioni.

Una frattura in un punto particolarmente doloroso con indagini sull’accaduto che scatteranno qualora la 55enne decida di querelare per l’accaduto.