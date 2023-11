Sarsina tornerà a festeggiare il capodanno in piazza

Dopo quattro anni di stop, torna in piazza a Sarsina una festa pubblica di comunità per dire addio all’anno vecchio e dare il benvenuto a quello nuovo. Il Comune e la Proloco hanno già definito il programma, che avrà i suoi momenti clou nel concerto della “Sonora Band”, specializzata in brani degli anni Ottanta e Novanta, che avrà inizio alle 22, e nell’immancabile brindisi illuminato da fuochi d’artificio, a mezzanotte. Ma fin dalle 19 ci sarà un aperitivo con dj Faggia e poi, subito essere entrati nel 2024, si ballerà fino alle 3 di notte, sempre con lui alla consolle e i dj Nicola Montalti e Niko & Voice Vemax.

Rinascita dopo un lungo stop

“Sarsina si accende aspettando il 2024” è il titolo scelto per la kermesse, la cui ultima edizione era stata organizzata il 31 dicembre 2018. Poi, anche perché ci si era messa di mezzo la pandemia da Covid, l’iniziativa non si era più ripetuta. Adesso, anche grazie al sostegno di numerosi sponsor (oltre alla Camera di commercio della Romagna, hanno dato il loro contributo Confartigianato, Confcommercio, Sgr, Sogliano Ambiente, Righi, Ear e Bcc Sarsina), si può tornare a fare festa assieme in piazza Plauto.

Grandi attese

In paese c’è chi spera in una partecipazione record, non limitata ai sarsinati, visto che nella vicina Cesena si è deciso di non organizzare alcuna festa in piazza. E anche i gestori dei locali in centro, che resteranno aperti per cena, confidano che sarà un’occasione per fare il pienone.