Sarsina, torna la Sagra della pagnotta dal 6 al 13 aprile, con gara, divertimento e tour storici

La Sagra della Pagnotta di Sarsina festeggia 40 anni tra tradizione e sapori. Un evento che rende omaggio a uno dei dolci più tipici della tradizione pasquale: la pagnotta di Sarsina. Per otto giorni, dal 6 al 13 aprile, il centro storico si trasformerà in un tripudio di profumi e sapori, offrendo ai visitatori un’esperienza gastronomica unica.

La tradizione

La manifestazione, organizzata dalla Pro loco di Sarsina in collaborazione con rinomate pasticcerie e forni locali, rappresenta un appuntamento imperdibile per chi desidera riscoprire il gusto autentico della tradizione romagnola. Numerosi stand gastronomici e di artigianato animeranno le vie della città, permettendo ai partecipanti di assaporare non solo la famosa pagnotta, ma anche altre delizie dolci e salate.

Tra gli eventi più attesi, il “Trofeo Magna Pagnotta”, una sfida curiosa in cui i partecipanti dovranno indovinare il peso di un’enorme pagnotta, simbolo della festività pasquale. Non mancheranno attività per grandi e piccini, con giochi, spettacoli e musica dal vivo a cura della Banda Città di Sarsina.

La gara

Uno dei momenti più sentiti sarà la gara “La Pagnotta di casa”, una competizione tra i migliori panificatori casalinghi per decretare la migliore pagnotta artigianale. Un’occasione perfetta per scoprire le diverse interpretazioni di questa antica ricetta tramandata di generazione in generazione. Infine, il punto gastronomico della Pro loco offrirà una selezione di prelibatezze dolci e salate, soddisfacendo i palati più esigenti con sapori autentici e genuini. La sagra della Pagnotta non è solo un evento culinario, ma un vero e proprio viaggio nella storia e nella cultura di Sarsina, che ogni anno attira visitatori da tutta la regione. Un’opportunità unica per immergersi nelle tradizioni locali e vivere la Pasqua all’insegna del gusto e della convivialità.

Tuffo nella storia

Tra le iniziative collaterali in programma per arricchire anche di contenuti culturali le due domeniche di festa per i buongustai, sono previste due visite guidate gratuite, a cura del personale del Museo archeologico nazionale di Sarsina. Domenica 6 aprile, alle 15.30, passeggiata “Alla scoperta di Sarsina”, incentrata sulle sue origini e sulla sua storia. La domenica successiva, 13 aprile, sempre alle 15.30, “La Sarsina dei Vescovi”, viaggio nell’antica diocesi viciniana attraverso il racconto pittorico di Michele Valbonesi.