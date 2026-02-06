Sarsina, strada “Via Piana”: da lunedì parte un cantiere da 3,4 milioni di euro

Partiranno lunedì 9 febbraio i lavori lungo la strada provinciale 134 “Via Piana”, strada colpita dall’alluvione 2023 nel comune di Sarsina. Si tratta di un’opera inserita nel programma di Ricostruzione, finanziata per un importo complessivo di 3,4 milioni di euro dall’Unione Europea – PNRR Next Generation EU, Misura M2C4I2.1A.

Il cantiere interesserà 10 punti di intervento lungo il tratto compreso tra il km 0+100 e il km 7+700: 9 interventi prevedono la realizzazione di palificate di sostegno e un intervento sarà dedicato alla posa di una rete paramassi sul versante di monte, a protezione dell’asse stradale. Oltre alle opere strutturali, l’intervento comprende anche la regimazione delle acque e la messa in sicurezza dei versanti franati.

Concluse nel dicembre 2025 le operazioni di bonifica bellica, da lunedì 9 febbraio partiranno le attività preliminari di cantieramento, scavi, sfalci, approvvigionamento materiali. A partire dalla settimana successiva inizieranno le perforazioni necessarie alla realizzazione delle palificate a sostegno e al ripristino dei versanti instabili.

La gestione del cantiere, comprese le eventuali riduzioni di carreggiata, sarà a cura dell’impresa esecutrice Paolucci Costruzioni S.R.L. di Imola.

“Con la partenza dei lavori sulla SP134 sono partiti quasi tutti i cantieri finanziati ad oggi sulla ricostruzione su strade provinciali del territorio cesenate. Anche con questo intervento interveniamo sulla sicurezza della strada e sulla stabilità dei versanti, riducendo il rischio legato a frane e dissesti - dichiara Sara Bartolini, consigliera provinciale delegata alla viabilità del territorio cesenate - si tratta di un investimento importante, reso possibile dalle risorse PNRR, che ci consente di garantire maggiore continuità e affidabilità alla viabilità locale.”