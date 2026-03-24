Sarsina, si scrive ricette false per comprare oppiacei in farmacia: 37enne denunciato

I Carabinieri della Stazione di Sarsina, hanno denunciato un 37enne del cesenate, presunto responsabile dei reati di “illecita acquisizione e detenzione di sostanza con principio attivo di natura oppioide” e “falsità materiale”.

Le indagini sono state avviate dai carabinieri, a seguito di una segnalazione relativa a sospetti acquisti, effettuati presso una farmacia del luogo, di un farmaco appartenente alla classe degli analgesici oppioidi, quindi sottoposto a controllo medico e a regime prescrittivo vincolato. Gli acquisti erano stati ripetutamente effettuati da un uomo, non del luogo, che aveva esibito e consegnato ricette apparentemente regolari e rilasciate da un vero medico della provincia. Gli immediati accertamenti hanno consentito di riscontrare che le ricette mediche, presentate dall’uomo presentavano difformità materiali e formali.

La successiva perquisizione nell’abitazione dell’uomo ha permesso di rinvenire nella sua disponibilità, ricette mediche già compilate e fogli di simil-ricettario, che verosimilmente sarebbero state compilate e successivamente utilizzate. Tutto il materiale è stato sequestrato penalmente e messo a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.