Sarsina, scontro in galleria: E45 chiusa in direzione sud

CESENA. A causa di un incidente, la statale 3bis “Tiberina” (E45) è stata provvisoriamente chiusa al traffico in direzione sud/Terni all’altezza di Sarsina (FC) fra le 13.30 e le 16. Per cause in corso di accertamento, due autovetture si sono scontrate all’interno di galleria Lago di Quarto (km 189). «La circolazione è temporaneamente deviata in uscita a Sarsina Sud sulla viabilità locale alternativa», avvisa in un anota l’Anas. «Sul posto sono intervenuti il personale Anas, il 118, i Vigili del Fuoco e le Forze dell’Ordine per la gestione dell’emergenza e per riaprire al traffico la statale nel più breve tempo possibile».