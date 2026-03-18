Sarsina, riaperto lo storico ristorante “Caselli”: un presidio sociale e gastronomico

A un anno dalla chiusura, domenica scorsa, a Pieve di Rivoschio, ha riaperto lo storico Bar Ristorante “Caselli”, di proprietà dell’omonima famiglia che lo ha gestito per decenni con passione e dedizione.

Qualche anno fa, dopo molti anni alla guida della locanda, Riccardo e Marina, regina indiscussa delle tagliatelle che faceva da quando era una bambina che a fatica raggiungeva il tagliere, raggiunti i 90 e gli 84 anni, dopo 60 anni di attività, si erano ritirati lasciando scoperto un presidio fondamentale non solo gastronomico ma anche e soprattutto sociale.

Un primo tentativo di raccoglierne l’eredità lo fecero Lorenzo e Gianpaolo, ma dopo un anno e mezzo la loro esperienza è terminata e il borgo è rimasto nuovamente senza presidio.

Oggi il testimone passa a Rocco che, dopo aver maturato un’importante esperienza come pasticciere a Savio, ha scelto di intraprendere un nuovo percorso nella ristorazione, proponendo i sapori più autentici della tradizione romagnola.

Una scelta il cui valore va ben oltre quello imprenditoriale. Oggi Pieve di Rivoschio conta meno di 90 abitanti e il bar ristorante è un presidio fondamentale che può fare, attraverso la socialità, da argine contro lo spopolamento con cui fanno i conti realtà montane e quindi complesse come questa.

Alla cerimonia di inaugurazione hanno partecipato, insieme a Riccardo e Marina anche il sindaco di Sarsina, Enrico Cangini, e il presidente della Pro loco di Sarsina, Piero Petrini.

Il sindaco Enrico Cangini ha rivolto un augurio al nuovo gestore: «Riaprire un’attività storica come il ristorante Caselli significa dare nuova vita al borgo di Pieve di Rivoschio e mantenere vive le tradizioni del territorio. A Rocco vanno i migliori auguri di buon lavoro, con l’auspicio che questo luogo continui a essere un punto di riferimento e di incontro per residenti e visitatori desiderosi di scoprire la Romagna più autentica».

Il ristorante sarà aperto tutti i giorni. Per informazioni e prenotazioni è possibile contattare il numero 0547.693070.