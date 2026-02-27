Sarsina, “quasi un milione di euro per il lago di Quarto”: l’annuncio di Alice Buonguerrieri

Quasi un milione di euro per la riqualificazione del lago di Quarto, per la precisione 960mila euro. Lo annuncia in una nota la deputata di Fratelli d’Italia Alice Buonguerrieri: “Ringrazio il Governo Meloni per l’ennesima dimostrazione di attenzione nei confronti del nostro territorio, ed in particolare il capogruppo di Fratelli d’Italia Galeazzo Bignami, che sin dal principio si è impegnato in prima linea per raggiungere questo importante risultato, atteso da decenni, più volte da altri promesso, ma mai concretizzato. La riqualificazione dell’invaso di Quarto rappresenta una delle istanze più importanti che i cittadini mi avevano sottoposto durante la campagna elettorale del 2022 e su cui mi ero personalmente impegnata a lavorare dichiara Buonguerrieri -. Sono dunque orgogliosa di poter annunciare questo importante stanziamento, grazie al quale possiamo ora iniziare a programmare concretamente un’opera strategica che valorizzerà tutto il territorio, non solo la Valle del Savio. Nelle more dei decreti ministeriali per l’assegnazione delle importanti somme stanziate, inizieremo le interlocuzioni con gli enti territoriali coinvolti, a partire dall’amministrazione comunale di Sarsina che ha sempre fortemente creduto e sostenuto questo progetto dal valore strategico, non solo per la riqualificazione del territorio, ma anche per il contrasto al rischio idrogeologico”.

Soddisfatto il sindaco di Sarsina, Enrico Cangini: “Ringrazio l’onorevole Buonguerrieri per la caparbietà e l’impegno con cui ha lavorato al dossier del Lago di Quarto. Questo stanziamento, dopo tanti anni di impegno, rappresenta un primo importante passo concreto fatto dal Governo e consentirà di attivare un meccanismo più ampio per la valorizzazione del Lago di Quarto quale fonte idrica imprescindibile per la nostra Romagna. Credo che sia giunto il momento, dopo oltre trent’anni dall’inaugurazione della diga di Ridracoli, di scelte lungimiranti nell’ottica di una maggiore autosufficienza idrica del nostro territorio”.