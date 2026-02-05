Sarsina, nuova vita per il centro culturale polivalente

Creare e consolidare luoghi che possano essere vissuti e frequentati dai più giovani confermando un legame attivo con il territorio. È questo l’obiettivo comune dell’Unione dei Comuni Valle del Savio e del Comune di Sarsina che, insieme, proseguono con l’opera di promozione e valorizzazione del Centro culturale cittadino, vero e proprio presidio di aggregazione per il tempo libero e spazio informativo sui servizi turistici della vallata, spazio per la consultazione di testi, la realizzazione di eventi culturali e di promozione del territorio.

Nella giornata di martedì 3 febbraio, la Giunta dell’Unione dei Comuni Valle del Savio ha approvato la delibera che consolida e rilancia l’azione strategica territoriale ‘Le radici e le ali: identità, cultura e innovazione per lo sviluppo economico locale’, all’interno del quale si colloca il progetto che nella città di Plauto ha interessato il recupero e l’ampliamento del piano terra del centro culturale polivalente, destinato a ospitare una biblioteca rinnovata e un centro di aggregazione giovanile.

“Nello specifico – commenta il sindaco Enrico Cangini – l’intervento ha permesso una migliore distribuzione degli spazi, la realizzazione di una nuova sala polivalente, un nuovo ingresso e ambienti più funzionali e accoglienti, già allestiti dal Comune di Sarsina con arredi e attrezzature dedicate alle attività culturali e sociali. Uno spazio utile per giovani ed associazioni che dimostra la volontà di investire sull’educazione e sulla cultura”.

Oggi, con l’approvazione della nuova convenzione, l’Unione Valle del Savio mette formalmente a disposizione del Comune di Sarsina gli spazi oggetto dell’intervento.