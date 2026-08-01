Sarsina, nuova vita dell’ex scuola a Quarto: sarà un centro polifunzionale

Il Comune di Sarsina allarga il parco delle strutture dedicate all’assistenza sociale sul territorio. L’ex scuola primaria e dell’infanzia “Tina Severi Bettini”, sita nella frazione di Quarto in via del Lago 25 e di proprietà dell’Amministrazione, ospiterà un nuovo e moderno centro polifunzionale a destinazione socioassistenziale, sanitaria ed educativa. È quanto hanno stabilito l’Amministrazione sarsinate e l’Azienda pubblica di servizi alla persona (Asp) del Distretto Cesena-Valle Savio in un’apposita convenzione di recente approvata dal Consiglio comunale di Sarsina.