Sarsina. Niente PalaPlauto, ma le scuole avranno una nuova palestra

Dopo un processo di costruzione decisamente tortuoso tra lunghi stop, contenziosi, ricerche di spazi e ditte alternative e nuove installazioni di canteri, il Comune di Sarsina ha, finalmente, il suo nuovo impianto sportivo. Una struttura moderna, eretta in via Vallauri, in un’area diversa da quella scelta in origine, che metterà a disposizione delle scuole medie e superiori del paese una palestra con campo da pallacanestro e pallavolo. Venerdì 13 novembre, alla presenza delle autorità, l’impianto verrà inaugurato e consegnato definitivamente alla comunità sarsinate.

Lo stop del progetto originale

La storia dell’impianto pronto a entrare in funzione si intreccia con quella del PalaPlauto che sarebbe dovuto sorgere nell’area centrale di Sarsina. Un progetto autorizzato nel 2018 naufragato quando, durante le indagini archeologiche che hanno seguito lo scavo per le fondamenta del palazzetto, sono state ritrovate tracce di un tempio romano dedicato alla Triade Capitolina Giove- Giunone-Minerva. Un reperto di rilievo storico, artistico e culturale eccezionale che, nel 2024, ha spinto il ministero dei Beni Culturali a fermare il cantiere e a vincolare il perimetro di quell’area dichiarandola di interesse culturale. Da quel momento, i lavori dell’impianto si sono bloccati, e il Comune di Sarsina è stato, persino, citato in giudizio dalla società appaltante, la PalaPlauto Srl.

L’impianto

Davanti alla prolungata condizione di stasi, l’Amministrazione, che aveva urgenza di mettere a disposizione degli istituti del paese uno spazio adibito a palestra ha cominciato a vagliare degli spazi alternativi. La scelta è ricaduta su un’area occupata da una piscina in disuso in via Vallauri, verso Calbano. Dove, abbandonato definitivamente il progetto di costruire un palazzetto, il Comune ha attuato un programma di rigenerazione che da settembre 2025 a oggi ha portato alla realizzazione di un moderno impianto sportivo. Dotato di un campo da basket, adattabile anche per il volley che verrà sfruttato sia dalle scuole che dai diversi enti sportivi di Sarsina. L’assegnazione dell’uso e della gestione della struttura avverrà nei prossimi mesi in seguito alla valutazione dei progetti presentati dalle associazioni che avranno aderito ad apposita gara ad evidenza pubblica.

Costi