Sarsina. Niente PalaPlauto, ma le scuole avranno una nuova palestra

Dopo un processo di costruzione decisamente tortuoso tra lunghi stop, contenziosi, ricerche di spazi e ditte alternative e nuove installazioni di canteri, il Comune di Sarsina ha, finalmente, il suo nuovo impianto sportivo. Una struttura moderna, eretta in via Vallauri, in un’area diversa da quella scelta in origine, che metterà a disposizione delle scuole medie e superiori del paese una palestra con campo da pallacanestro e pallavolo. Venerdì 13 novembre, alla presenza delle autorità, l’impianto verrà inaugurato e consegnato definitivamente alla comunità sarsinate.