Sarsina, neve sulla E45 e si ribalta con l’auto: soccorso dai Vigili del Fuoco

Neve e maltempo in Romagna: i Vigili del fuoco di Forlì-Cesena sono impegnati dalle prime ore del mattino per vari interventi legati alla perturbazione in atto.

Alcune piante sono cadute nei territori di Bagno di Romagna, Rocca San Casciano, Gambettola e Sogliano al Rubicone.

Sono stati assistiti vari automobilisti a Verghereto bloccati dalla neve. Di rilievo si segnala un incidente stradale sulla E45 all’altezza di Sarsina al km 193 in cui un’autovettura si è capovolta, bloccando il conducente all’interno. I Vigili del fuoco di Bagno di Romagna sono intervenuti in supporto al personale sanitario che ha preso in carico il conducente. Le operazioni sono proseguite mettendo in sicurezza lo scenario.