Sarsina, neve sulla E45 e si ribalta con l’auto: soccorso dai Vigili del Fuoco

Valle Savio
  • 22 novembre 2025
L’auto ribaltata in E45 nei pressi di Sarsina
L’auto ribaltata in E45 nei pressi di Sarsina
Gli interventi a Forlì per appartamenti allagati
Gli interventi a Forlì per appartamenti allagati

Neve e maltempo in Romagna: i Vigili del fuoco di Forlì-Cesena sono impegnati dalle prime ore del mattino per vari interventi legati alla perturbazione in atto.

Alcune piante sono cadute nei territori di Bagno di Romagna, Rocca San Casciano, Gambettola e Sogliano al Rubicone.

Sono stati assistiti vari automobilisti a Verghereto bloccati dalla neve. Di rilievo si segnala un incidente stradale sulla E45 all’altezza di Sarsina al km 193 in cui un’autovettura si è capovolta, bloccando il conducente all’interno. I Vigili del fuoco di Bagno di Romagna sono intervenuti in supporto al personale sanitario che ha preso in carico il conducente. Le operazioni sono proseguite mettendo in sicurezza lo scenario.

Newsletter

Iscriviti e ricevi le notizie del giorno prima di chiunque altro Clicca qui