Sarsina, Ludi Plautini Sarsinates: ottava edizione in partenza

Il legame indissolubile tra il celebre commediografo latino Plauto e la sua città natale si rinnova con l’VIII Convegno internazionale Ludi Plautini Sarsinates, intitolato quest’anno “Dal teatro del riso al teatro dell’orrore. Plauto tra immagini e immaginario”.

Punto di riferimento per gli studi sul teatro antico e di spiccata rilevanza internazionale, l’evento riunirà studiosi da tutto il mondo sabato 24 ottobre presso il teatro Silvio Pellico per esplorare le immagini e l’immaginario del grande autore, muovendosi tra comicità e sfumature grottesche. L’iniziativa è organizzata dal Centro Interuniversitario Internazionale di Studi Plautini (Ciisp) dell’Università degli Studi di Urbino Carlo Bo, in collaborazione con il Comune di Sarsina e con il sostegno del Rotary Club Cesena-Valle del Savio e della Bcc Sarsina.

I lavori prenderanno il via la mattina con i saluti istituzionali del sindaco Enrico Cangini, seguiti dall’introduzione del Direttore del Ciisp Roberto M. Danese, e dalla presentazione del volume Ludi Plautini Sarsinates VII a cura di Giorgia Bandini e Caterina Pentericci. Successivamente, la prima sessione guidata dal moderatore Salvatore Monda darà spazio agli interventi di accademici provenienti dagli atenei di Palermo, Siena, Urbino e Verona, che approfondiranno il contrasto tra elementi tragici e disinnesco comico, la presenza dei “mostri” e le figure iconiche dei servi plautini.

Nel pomeriggio, sotto la moderazione di Alessio Torino, il convegno assumerà un respiro ancora più internazionale grazie ai contributi in presenza e in collegamento da Coimbra, Campinas, Padova, Buenos Aires, Milano e Parigi. I relatori analizzeranno temi cruciali quali l’immaginario giuridico in Plauto, la drammaturgia dell’invisibile, il linguaggio figurato nelle liti e l’evoluzione della messa in scena. A coronamento della giornata si terranno infine alcuni momenti performativi a cura del Ctu Cesare Questa, che daranno vita direttamente sul palco alle riscritture e alle trasformazioni del comico plautino.