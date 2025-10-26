Sarsina, l’ultimo saluto a Mauro Migliori

Si terrà lunedì 27 ottobre alle ore 14.30 nella concattedrale di Sarsina il funerale di Mauro Migliori, di 85 anni, storico macellaio che ha tenuto il negozio per oltre quarant’anni in Via Cesio Sabino servendo con passione, rigore e grande dedizione clienti da tutta la Romagna. Nel 1995 ha ricevuto dalla Confcommercio di Cesena e del circondario, in occasione dei 50 anni dalla sua fondazione, l’attestato di fedeltà per i 40 anni e ha continuato a lavorare finché ha potuto.

Orfano di madre dall’età di 8 anni, Mauro è morto sabato 25 ottobre del 2025, sempre il 25 ottobre, del 1995, era morto il “babbo” Renato, così presente nella sua vita anche in questi ultimi mesi. Di Mauro chi l’ha conosciuto ricorda lo spirito di osservazione, la passione per la natura e la ciclicità della vita che accomuna ogni essere nel suo mistero.

Lo salutano la moglie Elena, i figli, Catia, Silvia e Maurizio, che l’hanno accudito e accompagnato in questi mesi di grande fragilità e altrettanta forza con premura, amore e capacità di scoprire, insieme alla fatica e al dolore del cambiamento, la profondità della vita che si manifesta nel modo più vero e autentico quando le parole non sono più necessarie per comunicare. Insieme alle nipoti Giulia, Viola e Alice, ai generi e alla nuora vogliono ringraziare tutto il personale dell’Ospedale Angioloni di San Piero in Bagno che è stata una seconda famiglia e una seconda casa in questi mesi. Le sue grandi vetrate lo hanno accompagnato rendendolo partecipe dello scorrere delle stagioni e di quella natura che per tutta la vita ha ammirato.