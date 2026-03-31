Sarsina, incidente in E45: si ribalta col furgone, intervengono i Vigili del Fuoco

Incidente sulla E45 a Sarsina: con un furgone ribaltato in direzione Roma. Alle 15 di oggi, una squadra del distaccamento dei Vigili del Fuoco di Bagno di Romagna è intervenuta lungo la superstrada nel territorio di Sarsina, in direzione Roma, a causa di un incidente stradale. Il sinistro ha visto coinvolto un furgone che, per cause in corso di accertamento, si è ribaltato sulla sede stradale. Il personale operativo ha provveduto alla messa in sicurezza del mezzo e dell’area interessata, collaborando con gli altri enti presenti per la gestione dell’evento.

Sul posto sono intervenuti la Polizia Stradale per i rilievi di rito e il personale Anas per il ripristino delle condizioni di sicurezza della carreggiata. Si segnalano ripercussioni sul traffico in direzione sud durante le operazioni di soccorso e rimozione del veicolo.