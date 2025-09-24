Sarsina, incidente in E45: perde il controllo dell’auto e si ferma in corsia di sorpasso

Un altro incidente stradale questa mattina sulla E45, questa volta all’altezza di Sarsina. Alle 9:45, la squadra del distaccamento di Vigili del Fuoco di Bagno di Romagna è intervenuta a seguito di un incidente stradale che ha visto coinvolta una sola autovettura. ​Il veicolo, dopo aver perso il controllo, si è fermato nella corsia di sorpasso. I Vigili del Fuoco hanno provveduto alla messa in sicurezza dell’area e ad assistere i due occupanti dell’auto. Sul posto erano presenti anche la Polizia Stradale e i tecnici Anas. Fortunatamente i due occupanti del’auto non presentano ferite rilevanti.