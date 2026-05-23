Sarsina, incendio nell’allevamento dismesso, danneggiato un mezzo agricolo e le atrezzature

Incendio nell’allevamento dismesso. Verso le 12.45 di oggi, sabato 23 maggio, una squadra del distaccamento dei Vigili del Fuoco di Bagno di Romagna è intervenuta con due automezzi in via Tranripa, nel comune di Sarsina, a causa di un incendio. ​Il personale sul posto ha provveduto allo spegnimento delle fiamme, che hanno coinvolto un mezzo agricolo e altre attrezzature stivate all’esterno. L’azione dei soccorritori ha impedito la propagazione del rogo alla struttura circostante e alla vegetazione limitrofa. ​Non si registrano feriti. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri per gli adempimenti di competenza.