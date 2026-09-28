Sarsina, incendio in appartamento: una donna intossicata trasportata in ospedale

Nel tardo pomeriggio di ieri, domenica 27 settembre, le squadre del Comando dei Vigili del Fuoco di Forlì-Cesena sono intervenute a di Sarsina in via Ugo La Malfa per un incendio sviluppatosi all’interno di un appartamento. Sul posto sono giunti 4 mezzi provenienti dai distaccamenti di Bagno di Romagna e Savignano. I Vigili del Fuoco hanno provveduto all’estinzione delle fiamme e alla messa in sicurezza dell’area. Una donna presente all’interno dell’abitazione e stata affidata al personale sanitario e trasportata in ospedale per accertamenti a causa dell’inalazione di fumo. A seguito dei danni riportati la struttura e stata dichiarata inagibile.