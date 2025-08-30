Sarsina, incendio ed esplosione in un casolare

Un’esplosione seguita da un incendio ha interessato questa mattina un casolare situato in località Tavolicci - Le Aie, nel comune di Sarsina. L’episodio si è verificato intorno alle ore 8:40, richiedendo l’immediato intervento delle squadre di soccorso. Sul posto sono prontamente intervenuti i Vigili del Fuoco provenienti dai distaccamenti di Bagno di Romagna e Forlì, che hanno immediatamente avviato le operazioni di spegnimento e messa in sicurezza dell’area. L’edificio era adibito ad attrezzaia agricola e sembra che la causa sia dovuta ad un corto circuito di qualche attrezzo che avrebbe provocato l’esplosione di una bombola di Gpl che ha causato il crollo del tetto. Le cause sono comunque ancora in fase di accertamento da parte delle autorità competenti.

Le prime verifiche effettuate dai soccorritori hanno fortunatamente escluso la presenza di persone coinvolte o rimaste intrappolate sotto le macerie dell’edificio. I pompieri sono quindi riusciti a domare i focolai di incendio sviluppatisi in seguito all’esplosione e a mettere in sicurezza l’intero scenario dell’incidente.

Al momento non si registrano feriti e l’area è stata completamente bonificata dai Vigili del Fuoco.