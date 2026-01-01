Sarsina, il sindaco Cangini a 32 anni è al suo secondo mandato: “Dall’alluvione del 2023 costruiti nuovi rapporti coi cittadini”

Una scommessa personale divenuta certezza per una comunità. Si potrebbe riassumere così l’esperienza politica di Enrico Cangini alla guida del Comune di Sarsina. A 32 anni è già al suo secondo mandato come primo cittadino nell’area di centrodestra. Rieletto nel 2023, Cangini e la sua Giunta hanno saputo dare continuità al proprio percorso tra scelte mirate nei settori di punta come la cultura, così come sono stati capaci di rispondere con decisione alle difficoltà. E anche per il 2026 le prospettive sembrano positive.