Sarsina, il Comune abbandona i registri cartacei: stato civile tutto digitale

SARSINA. Il Comune di Sarsina ha ufficialmente completato il passaggio al digitale per la gestione dello Stato Civile, aderendo all’Archivio Nazionale dello Stato Civile (ANSC). Si tratta di

un traguardo importante, che segna la dismissione definitiva dei registri cartacei dopo ben 159 anni di utilizzo.

A partire dal 25 giugno 2025, tutti gli atti relativi a cittadinanza, nascita, matrimonio, unione civile, separazione, divorzio, morte e altri, sono redatti e conservati esclusivamente in formato digitale. Tutto questo è stato possibile grazie Ufficio Stato Civile, con il supporto dell’Unione Vallesavio e di Maggioli S.p.A. L’ultima chiusura dei registri cartacei è avvenuta con verbale il giorno precedente, martedì 24 giugno. «Un ulteriore passo in avanti – commenta il Sindaco Enrico Cangini – che è stato possibile grazie al supporto dell’Unione Vallesavio e di Maggioli Spa. Il

nostro Comune è tra i primi in Italia ad aver completato questo processo, con appena l’8,5% dei comuni italiani attualmente aderenti all’ANSC».

«Il nuovo sistema», spiega il Comune, «garantisce maggiore efficienza, sicurezza e accessibilità: gli atti saranno disponibili in tempo reale, da qualsiasi luogo e in qualsiasi momento, per tutti gli ufficiali dello Stato Civile autorizzati. Inoltre, si riducono drasticamente i margini di errore, migliorando il servizio offerto ai cittadini. Il progetto di digitalizzazione si inserisce in un percorso più ampio, sostenuto anche da risorse dedicate del PNRR, con l’obiettivo futuro di consentire ai cittadini un accesso diretto e autonomo alla piattaforma nazionale».