Sarsina, già condannato per stupro in appello chiesto anche il tentato omicidio: «Ha provato a strangolarla»

Per la Procura era un omicidio premeditato. Quindi non sono ritenuti sufficienti i 6 anni e 6 mesi di pena inflitti dal Tribunale collegiale di Forlì in primo grado per violenza sessuale e lesioni (aggravate dai futili motivi). Un uomo di 70 anni, da anni legato in maniera stabile a una sarsinate, è di nuovo davanti ai giudici, questa volta quelli della Corte d’Appello di Bologna, che chiedono il rinnovo dell’imputazione e di tornare all’ipotesi del tentato omicidio che anche il sostituto procuratore Sara Posa, all’epoca del primo grado di giudizio tenutosi a Forlì, riteneva come “un atto premeditato”. Con una pena quindi molto più severa.

L’episodio

I fatti risalgono all’agosto del 2021. E come sempre in questi casi non riveleremo l’identità dell’accusato perché automaticamente risalterebbe subito anche quella della vittima. Una donna che aveva interrotto il rapporto con il suo storico compagno con il quale dunque non conviveva più. Ma che se lo vide piombare in casa, arrivato dalla provincia in cui abitava all’epoca, con intenti ben precisi. Ossia quelli di non accettare in alcuna maniera un “no” come risposta. La donna venne violentata. Almeno stando a quanto lei stessa aveva subito denunciato ai carabinieri facendo scattare le ricerche e l’arresto dell’uomo.

L’accusa