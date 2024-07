Sarsina, E45: galleria di Quarto riaperta in carreggiata nord da giovedì 25 luglio

A partire da giovedì 25 luglio, a conclusione della prima fase degli interventi, verrà riaperta la canna in carreggiata nord della galleria “Lago di Quarto” lungo la strada statale 3 bis “Tiberina” in anticipo rispetto ai giorni di massimo esodo estivo. Proseguiranno i lavori della seconda fase, della durata di circa sei mesi, lungo la carreggiata nord dove verrà istituito il doppio senso di circolazione, tra il km 185,000 circa ed il km 191,850 circa, con contestuale chiusura della carreggiata sud.

Durante l’esecuzione dei lavori verrà chiusa la rampa di uscita dello svincolo di Quarto in direzione Roma, verrà istituito il divieto di transito, ai mezzi trasportanti merci pericolose e materiali infiammabili o esplosivi, che verranno deviati tra gli svincoli di Sarsina Sud (in direzione Roma) e di Quarto (in direzione Ravenna) lungo la SS 71 “Umbro Casentinese Romagnola” recentemente riaperta al traffico, in occasione del Tour de France.

I lavori si inseriscono nel più ampio programma di interventi finalizzati al miglioramento dell’asse stradale della statale, finanziati per circa complessivi 491 milioni, ultimati per circa 237milioni.