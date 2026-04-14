Sarsina e Verghereto, nuovi event per valorizzare il Cammino di San Vicinio

Il Comune di Sarsina, su oltre 1.000 comuni che hanno concorso al bando “Bici in Comune”, si è classificato 11esimo ottenendo il significativo contributo di 60.000 euro in partenariato con il Comune di Verghereto.

Si tratta di un’iniziativa promossa dal Ministro per lo Sport e i Giovani, in collaborazione con Sport e salute spa e Anci, l’Associazione Nazionale Comuni Italiani. Il progetto era rivolto a tutti i Comuni Italiani con l’obiettivo di favorire la promozione della mobilità ciclabile, incoraggiando l’uso della bicicletta come strumento per uno stile di vita sano e attivo, nonché quella del cicloturismo, un settore in forte crescita che può portare sviluppo economico e sociale alle comunità locali.

«Il Comune di Sarsina – spiegano il sindaco Enrico Cangini e la presidente del Cammino di San Vicinio Cristina Santucci – si è distinto a livello nazionale con un progetto “Sarsina Bike Experience” che valorizzerà le rotte del Cammino di San Vicino attraverso l’utilizzo della bicicletta. L’iniziativa poggia su 4 pilastri: il primo è la creazione di percorsi tematici collegati alla ciclovia di San Vicinio, il secondo riguarda il potenziamento delle infrastrutture e della segnaletica, il terzo prevede la realizzazione di un paio di eventi (San Vicinio Bike Fest e San Vicinio Superbike) ed infine il quarto riguarda la comunicazione del tutto».

«Le attività – concludono i due – saranno realizzate entro il 2026. Siamo convinti che gli eventi diventeranno appuntamenti fissi nel calendario turistico e sportivo della nostra vallata».