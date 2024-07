Sarsina, campionati mondiali di maraffone in piazza Plauto per due giorni a fine agosto

Negli ultimi due giorni di agosto Sarsina diventerà per la quinta volta la capitale internazionale del maraffone. Piazza Paluto ospiterà infatti il campionato mondiale del gioco con le carte romagnolo per eccellenza.

“Striscio”, “busso” e “volo” sono le uniche parole che i partecipanti potranno pronunciare durante le partite che si svolgeranno il 30 e il 31 agosto.

Il programma

Nella prima di queste due serate, alle 20, avrà inizio la grande sfida e, come da regolamento, le coppie di giocatori si affronteranno in un girone a figure. Le prime 32 saranno qualificate per il momento della verità, che sarà il 31 agosto, quando attraverso scontri diretti si arriverà a incoronare i campioni del mondo.

Allegria e beneficenza

L’iniziativa è fortemente voluta dal sindaco sarsinate Enrico Cangini, che la presenta così: «Dopo quattro anni, posso dire che l’iniziativa è veramente un successo. Per due giorni consecutivi la piazza si riempie di tavoli e di persone che si divertono, ridono, mangiano ciambella e bevono vino e, soprattutto, fanno beneficenza con la loro quota di partecipazione».

«Tutti uguali quando si gioca»

«Prima o poi vincerò - commenta Bruno Biserni, presidente del Gal L’Altra Romagna, co-organizzatore dell’evento - ma anche se ancora non è successo, devo dire che questa iniziativa ha trovato davvero un apprezzamento trasversale. Ai tavoli è possibile trovare amministratori pubblici, direttori di banca e operai, uomini e donne, perché lì, con le carte in mano, si è veramente tutti uguali e ispirati da una sana voglia di socialità. L’animazione del territorio e dell’entroterra romagnolo passa anche dal riprendere e condividere le proprie tradizioni e le proprie radici culturali. Il maraffone rappresenta sicuramente una identità distintiva della romagnolità e della sua giovialità».

Oltre che dal Gal l’Altra Romagna, l’iniziativa è sostenuta dalla Banca di Credito Cooperativa di Sarsina e da Mediatip.