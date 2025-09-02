Sarsina, campionati mondiali di maraffa: incoronati i vincitori

I campionati mondiali di maraffa, giunti alla loro quinta edizione, hanno incoronato i loro vincitori a notte fonda. A salire sul gradino più alto del podio è stata una coppia sarsinate: quella formata da Patrizio Morelli e Linda Farneti. Hanno preceduto, nell’ordine, Nunziatini e Gnani, Nunziatini e Turci e poi Baldini-Cabodi.

I verdetti finali sono arrivati l’altro ieri, in piazza Plauto, dopo che c’era stata una prima scrematura dei circa 300 giocatori, con accesso alla fase finale delle 32 coppie che avevano totalizzato più punti nelle varie partite. L’amministrazione comunale e gli organizzatori esprimono soddisfazione per la buona riuscita di un evento che valorizza «un gioco identitario della Romagna».