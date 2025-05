Sarsina, “cambio vita e apro il mio agriturismo”: il sogno di Erika si realizza a Rullato

Ha aperto ufficialmente le porte sabato scorso, nella frazione di Rullato, nel comune di Sarsina, il nuovo agriturismo “Oltretempo”, incastonato tra le colline romagnole.

“Oltretempo” è il concretizzarsi del sogno di Erika Rossi, originaria di Rullato, che dopo aver lavorato per 10 anni nel mondo della consulenza software, con diverse esperienze all’estero, ha scelto di riscoprire le sue radici e la sua identità familiare.

Con coraggio e passione Erika ha deciso di cambiare vita e di ristrutturare l’abitazione dei bisnonni, Adele ed Antonio, nel luogo dove suo padre Mauro conduce con passione l’azienda agricola di famiglia da oltre 45 anni.

«“Oltretempo” è prima di tutto un progetto familiare – racconta Erika – che condivido con i miei genitori e mia sorella Francesca e senza il cui supporto non avrei potuto realizzare. Aprire le porte della nostra casa, far sentire gli ospiti parte della nostra storia e offrire un assaggio genuino della vita in campagna: è questo il senso di “Oltretempo”».