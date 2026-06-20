Sarsina, cagnolino precipita in un dirupo: salvato dai Vigili del Fuoco

Nella giornata di oggi, sabato 20 giugno 2026, la squadra dei Vigili del Fuoco del distaccamento di Bagno di Romagna è intervenuta nel Comune di Sarsina, in via Ca’ Martino, per il salvataggio di un animale. Un cane di piccola taglia era caduto in un dirupo, fermandosi a una profondità di circa dieci metri rispetto al livello della sede stradale. L’animale si trovava bloccato in un punto critico, oltre il quale si apriva un vuoto di circa cinquanta metri. I soccorritori hanno predisposto una manovra di calata e recupero, inviando un operatore verso il basso mediante l’utilizzo di tecniche di derivazione speleo alpino fluviale. Una volta raggiunto, il cane è stato messo in sicurezza, recuperato fino al piano stradale e affidato incolume ai proprietari presenti sul posto.