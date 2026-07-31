Sarsina, “attenti alle truffe”: i Carabinieri incontrano i cittadini al mercato

Nei giorni scorsi, in occasione del mercato settimanale, i Carabinieri di Sarsina hanno incontrato la cittadinanza, rivolgendo particolare attenzione alle persone più vulnerabili, per illustrare le principali precauzioni da adottare al fine di prevenire truffe e raggiri.

Nel corso degli incontri, i militari hanno descritto le tecniche più frequentemente utilizzate dai truffatori. Tra queste, quella del “finto appartenente alle forze dell’ordine” o del “sedicente avvocato”: il malintenzionato riferisce falsamente che un familiare della vittima è stato arrestato o coinvolto in un grave incidente stradale e, facendo leva sulla paura e sull’urgenza, richiede la consegna immediata di denaro o oggetti preziosi, prospettandola come necessaria per risolvere la presunta vicenda giudiziaria.

È stata inoltre richiamata l’attenzione sulla truffa del “finto tecnico” o del “finto professionista”, che tenta di accedere all’abitazione presentandosi con modi cortesi e rassicuranti e adducendo controlli, guasti o situazioni di pericolo inesistenti. Particolare spazio è stato infine dedicato alle truffe digitali e telefoniche, realizzate attraverso sms ingannevoli, e-mail di phishing, messaggi contenenti collegamenti fraudolenti e telefonate con false richieste di pagamento o proposte di investimento apparentemente vantaggiose.