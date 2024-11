Sarsina, aprono gli estintori e vandalizzano la palestra della scuola

Sono probabilmente tutte ampiamente minorenni le persone che qualche notte fa hanno vandalizzato la palestra della scuola di Sarsina. I fatti risalgono al 31 ottobre scorso, quando un gruppetto di ragazzini della zona ha ben pensato di introdursi nella palestra e svuotare due dei tre estintori presenti. Nei giorni successivi la scuola era chiusa per festività e poi per il fine settimana, quindi è stato solo lunedì mattina, quando è ricominciata la normale attività scolastica che ci si è resi conto delle condizioni in cui si trovava la palestra.

Non risultano segni di effrazione, cosa che lascia aperta l’ipotesi che a compiere il gesto sia stato qualcuno che conosceva la struttura e sapeva che una delle porte rimane aperta. Non risultano nemmeno ulteriori danneggiamenti alla struttura e agli arredi: la “bravata” ha avuto come unici protagonisti gli estintori. Quello che forse non immaginavano gli autori del gesto è cosa comporti azionare due estintori e svuotarne il contenuto in un ambiente chiuso. Né probabilmente, vista anche la presunta giovanissima età degli autori del gesto, la gravità di quello che stavano facendo: oltre all’imbrattamento c’è infatti anche l’essersi introdotti di notte in un edificio pubblico.

Lunedì non appena ci si è resi conto di quanto accaduto la scuola si è attivata per segnalare quanto accaduto e approfondire l’episodio. Anche l’amministrazione comunale, proprietaria dell’immobile, si è subito attivata su due fronti: segnalando quanto accaduto ai Carabinieri, e per il ripristino dei locali.

«Grazie al tempestivo intervento della cooperativa L’Alveare - riferisce il sindaco di Sarsina Enrico Cangini - la palestra è stata ripulita e abbiamo provveduto a sostituire i due estintori che erano stati usati». La palestra in questione, pur essendo della scuola elementare viene utilizzata anche dalle classi di medie e superiori, che lunedì e martedì hanno dovuto rinunciare alle ore di educazione fisica. Da ieri, invece, è tornata pienamente fruibile.