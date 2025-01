Sarsina, approvati i progetti di fattibilità per gli hub di prossimità di Sarsina e Ranchio

In tempo per la scadenza fissata al 31 gennaio, la Giunta di Sarsina giovedì scorso ha approvato i progetti di fattibilità per la realizzazione di due hub urbani e di prossimità. L’obiettivo di fondo è quello di rilanciare il tessuto economico locale, incentivando la permanenza degli operatori economici e delle attività già presenti e creando le condizioni per attrarne di nuovi. Gli hub oggetto del progetto di fattibilità sono due: uno per il centro storico di Sarsina, l’altro per la frazione di Ranchio. Entrambi i progetti sono stati affidati alla società Iscom grazie al contributo di 17.100 euro che il Comune di Sarsina ha ottenuto dalla Regione a questo scopo. L’approvazione del progetto rappresenta la base su cui ora l’amministrazione potrà attivare nuove strategie di rilancio in sinergia con privati e associazioni del territorio.

Il centro di Sarsina

Per ciascun progetto la Giunta ha approvato una relazione illustrativa e un programma di sviluppo. Per quanto riguarda l’area dell’Hub di Sarsina Centro, Iscom ha rilevato 85 spazi commerciali e di servizi al piano terra, di cui 24 sono vuoti o sfitti, pari al 28%. Ci sono 61 attività attive che costituiscono un importante polo di attrattività e servizio, da preservare e valorizzare. La maggior parte di queste (50 su 61) si concentrano tra le vie Cesio Sabinio, IV Novembre, Roma e delle Piazze Tito Maccio Plauto e San Francesco, zona che si conferma centrale per attrattività e dinamismo, e con un potenziale di crescita e ulteriore sviluppo dato dalle unità vuote: sono collocate qui, infatti, 17 delle 24 censite. Sono 6 le aree di intervento che propone il progetto: quella della riqualificazione urbana, aggiornando e migliorando l’arredo urbano dell’area; la valorizzazione dell’economia di prossimità attraverso bandi e incentivi per le imprese e la ri-attivazione di spazi per nuove attività e servizi di prossimità; sono previsti momenti di formazione rivolti agli operatori dell’area; mentre per quanto riguarda il potenziamento dell’offerta turistica la proposta è quella di realizzare una mappa dedicata all’offerta ricettiva, ristorativa e di somministrazione e della nuova cartellonistica turistico-informativa. Lato eventi la proposta prevede il potenziamento di quelli esistenti e la creazione di nuovi format di iniziative con il coinvolgimento delle attività economiche legate alla ristorazione e somministrazione e realtà sociali attive nel territorio. Il tutto da accompagnare in un lavoro di valorizzazione del brand di Sarsina. Il progetto ipotizza complessivamente una spesa di 55mila euro una tantum, a cui si aggiungono altri 50mila euro di investimenti annuo tra comunicazione ed eventi.

L’hub di Ranchio

La visione e la vocazione dell’hub di prossimità di Ranchio si fonda in particolare con due considerazioni:​ Ranchio è situata in un contesto naturalistico eccezionale, e che si tratta di un’area che offre un’ampia gamma di attività e servizi di prossimità, rivolti principalmente alla comunità locale. ​Anche in questo caso il progetto di rilancio predilige un approccio integrato che mette insieme diverse azioni, con una visione che viene riassunta nello slogan: “Ranch’io – insieme protagonisti”, che richiama anche il forte protagonismo della proloco. ​Anche in questo caso, come per il centro di Sarsina, la proposta prevede bandi e incentivi per le imprese, momenti formativi rivolti agli operatori associati all’hub. Sotto il profilo del potenziamento dell’offerta turistica la proposta è quella di realizzare una mappa aggiornata della sentieristica escursionistica del territorio e la di una cartellonistica turistico-informativa. Anche in questo caso viene proposto il potenziamento degli eventi esistenti e la creazione di nuovi format e un investimento in comunicazione, brand e materiale grafico-comunicativo. Il budget ipotizzato in questo caso ammonta a 60mila euro di cui 30mila di investimenti una tantum.