Sarsina, antico tempio delle tre dee nel dimenticatoio: «Sembra una discarica, dove sono i soldi promessi due anni fa?»

«È lo specchio del nostro Paese. Quello che a parole, nelle promesse dell’allora ministro Sangiuliano e del sottosegretario Sgarbi, doveva diventare un sito archeologico in grado di attrarre turisti più del colosseo, adesso è simile alla discarica di Ginestreto».

Sono le parole amare e pesanti di un esperto di cultura valligiano, che si fa portavoce della delusione e della preoccupazione di diversi cittadini, a cominciare dagli appassionati di archeologia, e tanti sarsinati.

Il riferimento è ai resti di un tempio romano risalente al I secolo avanti Cristo, venuto alla luce durante i lavori per realizzare il palazzetto dello sport, progetto poi cancellato per l’importanza della scoperta fatta. Nel settembre 2023 Gennaro Sangiuliano, che all’epoca era ministro della Cultura, lo visitò e annunciò che il Ministero aveva subito deciso di mettere a disposizione 600mila euro per proseguire gli scavi. Il tutto con la prospettiva di creare un parco-museo dove fare confluire e valorizzare anche altre perle del patrimonio archeologico di origine romana disseminato nel paese plautino.

Quello emerso quasi due anni fa non è un tempio qualsiasi, ma un capitolium, dedicato alla triade di divinità capitoline: Giove, Giunone e Minerva. Fu il segno distintivo del potere romano, soprattutto sotto la dinastia Giulio-Claudia, la famiglia dei primi cinque imperatori romani, fino a Nerone.

Ora però versa in uno stato che dà il senso dell’abbandono, con teli che coprono i resti rinvenuti, e stanno crescendo i malumori e le richieste che si concentri di nuovo l’attenzione su qualcosa che non solo è prezioso dal punto di vista storico ma potrebbe diventare una potente calamita turistica, caratterizzando sempre di più Sarsina come città romana.

«Che fine hanno fatto i soldi promessi e quali sono i programmi per il capitolium?», si chiedono i sarsinati e tutti gli amanti del passato.