Sarsina, addio a Dodo Crociani, motore instancabile di eventi e ideatore di “Arte in piazza”

Lutto nella comunità sarsinate. Si è spento ieri Antonio “Dodo” Crociani. Malato da tempo, viene ricordato dall’amministrazione comunale come «avvolto da un instancabile spirito di servizio e grande sensibilità verso la comunità». Appassionato di arte, ha animato le sale del Comune di Sarsina, attirando artisti da tutta la Romagna. Fino a diventare «un vero punto di riferimento per pittori e scultori, ai quali si dedicava con straordinaria generosità», sottolinea il sindaco Enrico Cangini. A Crociani si deve l’organizzazione di decine di mostre sul territorio e l’ideazione della giornata “Arte in piazza”, un evento in cui piazza Plauto si riempie dei colori e della creatività di numerosi pittori ed espositori, che si lasciano ispirare dagli scorci più suggestivi del territorio. Nato a San Piero 74 anni fa, «ha saputo incarnare lo spirito di un autentico sarsinate, ricoprendo con passione vari ruoli nell’associazionismo locale e contribuendo a valorizzare il bello della nostra comunità», concludono dal Comune. Le esequie verranno celebrate oggi alle 15.30 nella basilica concattedrale di Sarsina.