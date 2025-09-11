San Piero, riqualificazione energetica: l’Unione Valle Savio candida la sede a bando regionale

Con questi interventi, l’Unione vuole apportare a Palazzo Pesarini sistemi e servizi energetici innovativi sotto tutti gli aspetti: tecnico, gestionale e organizzativo. Un adeguamento alle nuove richieste in materia che costerà all’ente 286mila euro di lavori e 104mila di somme da mettere a disposizione della Stazione appaltante. In attesa che l’intervento venga dichiarato ammissibile al finanziamento, l’Unione, ad oggi, potrebbe contare su un contributo di 250mila euro. Questa cifra rientra nel tetto del cofinanziamento in conto capitale imposto dal bando, che prevede un massimo del 70%, per un contributo non superiore a 750mila euro. Al miglior esito della valutazione da parte della Regione, l’ente territoriale «provvederà ad apposita e specifica variazione di bilancio», specifica in chiusura la delibera.