San Piero, nove amici fanno rinascere la Pro loco di San Piero con Zamboni presidente e un nuovo logo

Dopo qualche anno di stop, coinciso essenzialmente con l’era Covid, la Pro loco di San Piero in Bagno spicca di nuovo il volo, con un gruppo di volontari pieni di entusiasmo, presieduto da Cristian Zamboni, 35enne operaio con esperienze in vari settori. Si sono presentati pubblicamente alcuni giorni fa, in un incontro in piazza Don Virgilio Resi, e passerà anche da loro la sfida di rivitalizzare il paese, rilanciando eventi tradizionali e magari ideandone di nuovi. Durante questo evento si è già visto un piccolo esempio della sinergia stretta che si mira a creare tra questa realtà e le altre associazioni del territorio: l’Avis locale ha messo infatti a disposizione le sedie per consentire ai cittadini di partecipare.

Dopo mesi di lavoro preparatorio, la squadra è stata rinfrescata inserendo giovani componenti, legati prima di tutto da un’amicizia preesistente a questa avventura, col sostegno prezioso di Maximiliano Falerni e Atos Mazzoni, rispettivamente presidente provinciale e regionale delle Pro loco, e sotto lo sguardo partecipe dell’assessore Mattia Lusini. Oltre al presidente Zamboni, fanno parte del direttivo della Pro loco, che si è deciso di portare da 7 a 9 componenti, Francesco Pungelli, Alex Fabbri, Beatrice Martinetti, Martina Valgiusti, Tommaso Ceccaroni, Davide Melini, Filippo Lanzi, Francesco Lanzi. Ci sono poi tre sostitute: Serena Fucci, Cristina Ruggeri ed Elisa Cecchi.

Non si parte comunque da zero, perché l’ex presidente Simone Andrucci e i componenti del consiglio direttivo uscente avevano gettato basi solide su cui costruire il futuro.

L’amministrazione comunale guidata da Enrico Spighi è convinta che la ProLoco di San Piero in Bagno, insieme a quelledi Bagno di Romagna e di Selvapiana e alle associazioni locali, abbiano «un ruolo fondamentale nell’arricchire il tessuto culturale e sociale» e che la loro attività sarà «essenziale per mantenere vivace e unita la nostra comunità».

L’organizzazione di spettacoli, fiere, eventi sportivi e mostre è la missione della Pro loco, che si è data anche un logo nuovo (l’immagine stilizzata della torre civica di piazza Allende, su sfondo arancione) e ha nel “Festinval”, negli ultimi due fine settimana di settembre, e nella Fiera del 1° maggio le sue iniziative clou. Ma arriveranno novità.