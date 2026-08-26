San Piero in Bagno, via libera alla nuova sede dei Vigili del Fuoco

È arrivato il nulla osta tecnico-finanziario del Dipartimento dei Vigili del Fuoco per la realizzazione della nuova sede del Distaccamento permanente dei Vigili del Fuoco di San Piero in Bagno. Un passaggio amministrativo che ha consentito all’Unione dei Comuni Valle del Savio di approvare, per quanto di propria competenza, il progetto esecutivo dell’intervento, avvicinando così l’opera alla fase di gara per l’affidamento dei lavori.

Il progetto riguarda la nuova sede del presidio dei Vigili del Fuoco nell’area di via Armando Battistini, dove si trova l’ex casa cantoniera acquisita nel 2018 dall’Agenzia del Demanio per conto del Ministero dell’Interno per 370.000 euro, di cui 50.000 sostenuti direttamente dal Comune di Bagno di Romagna.

Sarà il Ministero dell’Interno a finanziare la progettazione e la realizzazione dell’intervento, mentre l’Unione dei Comuni Valle del Savio svolge le attività tecnico-amministrative necessarie alla realizzazione dell’opera. Il quadro economico aggiornato del progetto esecutivo ammonta complessivamente a 6.691.000 euro.

«Dopo un iter amministrativo e progettuale durato diversi anni – commenta il sindaco di Bagno di Romagna, Enrico Spighi – la nuova sede del Distaccamento permanente dei Vigili del Fuoco di San Piero in Bagno si prepara finalmente a passare dalla progettazione alla fase operativa, con un investimento complessivo di 6,691 milioni di euro del Ministero e un progetto pronto per essere posto a base di gara. Si tratta di un’opera strategica per il nostro territorio: una sede moderna, funzionale e innovativa permetterà ai Vigili del Fuoco di operare nelle migliori condizioni e rafforzerà la capacità di presidio non soltanto del Comune di Bagno di Romagna, ma dell’intero territorio montano e delle aree interne. Un’esigenza sempre più importante anche alla luce dei cambiamenti climatici e della crescente frequenza e intensità degli eventi estremi, che impongono di poter contare su strutture adeguate e su una capacità di intervento tempestiva ed efficace».