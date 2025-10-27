San Piero in Bagno, vandali nella notte alla scuola elementare, il sindaco: “Un atto meschino verso i nostri bambini”

Un brutto lunedì mattina per gli alunni della scuola elementare di San Piero in Bagno, con aule e corridoi rovinati dai vandali. Ignoti si sono introdotti nella scuola elementare, imbrattando muri, rovesciando banchi e svuotando un estintore nei corridoi. “Un atto stupido e meschino - scrive il sindaco Spighi - segno di totale mancanza di rispetto per un luogo che rappresenta educazione, crescita e civiltà. Ancora più doloroso se pensiamo ai nostri bambini: ogni giorno vivono la scuola con entusiasmo, rispetto e senso di appartenenza. Loro, che ci insegnano con l’esempio cosa significhi avere cura dei propri spazi e degli altri, meritano solo orgoglio e gratitudine. L’Amministrazione comunale condanna con fermezza questo gesto vile, frutto di un profondo vuoto di educazione e di valori, e assicura il proprio impegno affinché episodi simili non si ripetano.

Si è già provveduto a sporgere denuncia presso la caserma competente e, sin da questa mattina, sono iniziati i lavori di pulizia e ripristino grazie al prezioso intervento del personale ATA e di una ditta esterna. Alla scuola, ai piccoli alunni e a tutto il personale va la nostra piena solidarietà. Alla comunità il nostro invito a non abituarsi mai all’inciviltà e a continuare a credere, con forza, nei valori del rispetto e dell’educazione”.