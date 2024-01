San Piero in Bagno: ora l’asilo si chiama “La Torretta degli Gnomi”

L’asilo nido pubblico ha un nome, che è “La Torretta degli Gnomi”. Si è infatti concluso il percorso partecipativo di intitolazione dell’asilo nido comunale di San Piero, avviato dall’Amministrazione comunale per condividere con la comunità la scelta dell’intitolazione. Il sondaggio pubblico ha visto la partecipazione di 114 cittadini. L’esito ha premiato il titolo “La Torretta degli Gnomi” con 60 preferenze. L’intitolazione ad “Alma Miliani” ha ricevuto 28 preferenze e mentre l’intitolazione a “Domenico Bucherini” ne ha ricevute 26.

Successivamente la Giunta Comunale ha preso atto dell’esito del sondaggio, la cui approvazione formale è stata deliberata nella seduta del Consiglio Comunale del 29 settembre 2023. “Questa mattina – ha dichiarato il sindaco Marco Baccini – insieme alle bambine e bambini dell’asilo, gestiti dalle loro maestre, abbiamo installato presso l’ingresso della sede la targa di intitolazione la cui raffigurazione è stata realizzata dal nostro concittadino Cesare Portolani, il cui disegno è stato selezionato tra le 5 proposte pervenute. Con l’occasione ringraziamo sentitamente Cesare, per lo spirito di partecipazione attiva che lo contraddistingue anche in questa occasione e per la creatività impiegata nella realizzazione di quello che è diventato il logo del nostro asilo. Siamo entusiasti e soddisfatti per questa iniziativa, in quanto assegna dignità e decoro al nostro asilo, che era privo di una denominazione, avvenuta con la partecipazione della nostra comunità”.